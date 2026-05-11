Новый пакет санкции против РФ может вскоре ввести Евросоюз

Євросоюз вже наприкінці червня або на початку липня може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на поінформованих європейських дипломатів і чиновників.

Ймовірно, новий пакет санкцій торкнеться російських банків, фінансових установ та військово-промислових компаній, а також фірм, що продають крадене українське зерно.

Також європейські чиновники бачать можливість підняти питання санкцій, які раніше блокував уряд колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Серед них заходи, спрямовані проти високопоставлених членів Російської православної Церкви, зокрема її лідера -близького соратника російського диктатора Володимира Путіна патріарха Кирила.

Єврокомісія також може відродити ідею заборони морських послуг для російських суден, яка досі була заблокована Мальтою і Грецією.

Втім, ключовою ціллю нового пакета санкцій, за оцінками джерел видання, ймовірно стане російський «тіньовий флот» — мережа застарілих танкерів, що належать непрозорим особам, які використовуються для переміщення російської нафти по всьому світу.

У ЄС вважають, що «затягування гайок» у цьому питанні допоможе задушити один із найважливіших потоків доходів Кремля — і посилить тиск на Путіна, щоб він відмовився від своїх максималістських вимог у будь-якій мирній угоді з Україною.

Джерело: Politico