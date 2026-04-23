Евросоюз окончательно одобрил кредит для Украины на 90 миллиардов евро и новый пакет санкций

ЕС окончательно одобрил кредит для Украины

Євросоюз остаточно схвалив надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро.

Про це сьогодні, 23 квітня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, стратегія Євросоюзу щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох основах — зміцненні України та посиленні тиску на Росію.

Кошта зазначив, що сьогодні було досягнуто прогресу в обох цих напрямках:

розблокування кредиту для України на суму 90 млрд євро, що забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026−2027 роки;

ухвалено 20-й пакет санкцій проти Росії, що обмежує її здатність вести війну.

Європа залишається твердою, єдиною та непохитною у своїй підтримці України, — наголосив він.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Розблоковано європейський пакет підтримки для України — це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом, — зазначив.

За словами Зеленського, перший транш із цього пакету може бути доступним вже у травні-червні: