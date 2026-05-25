Росія показала пошкоджений дронами газовий танкер у Середземному морі. Фото: СК РФ

Представники Слідчого комітету РФ прибули до Лівії, щоб провести необхідні слідчі дії та оглянули судно із застосуванням безпілотних літальних та підводних апаратів. Наразі російські експерти вивчають дані бортового самописця судна. Слідчі також зафіксували сліди пожежі, повне знищення систем управління судном та руйнування двох із чотирьох резервуарів з газом. Про це повідомили російські ЗМІ.

Характер пошкоджень свідчить про зовнішній вплив вражаючих факторів вибухових пристроїв. У ході огляду ознак забруднення навколишнього середовища не встановлено, витоків палива не виявлено, — заявили в російському СК.

Росіяни стверджують, що щонайменше два БпЛА та три морські дрони України атакували газовоз, який прямував з порту Мурманськ до Китаю.

Нагадаємо, 3 березня у Середземному морі морські дрони атакували танкер для перевезення зрідженого природного газу під російським прапором Arctic Metagaz. Газовоз перебував під західними санкціями.