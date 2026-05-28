Законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд евро внесли в Раду. Фото:

https://racurs.ua/n214084-zakonoproekt-o-ratifikacii-soglasheniya-s-es-o-kredite-na-90-mlrd-evro-vnesli-v-radu.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський подав до ВРУ законопроект, що передбачає ратифікацію угоди про надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро.

Проект закону повинен затвердити Угоду про позику та Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейського Союзу щодо отримання макрофінансової допомоги. Нардепи мають розглянути відповідний законопроект має відбутися уже сьогодні. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У 2026 році передбачено фінансування до 45 млрд євро, яке поділяється на два основні напрями:

оборонна частина (до 28,3 млрд євро) — для закупівлі озброєння та зміцнення оборонно-промислового комплексу;

бюджетна частина (16,7 млрд євро) — для підтримки макрофінансової стабільності та покриття дефіциту держбюджету.

Зазначається, що бюджетну частину реалізують через два інструменти. Близько 8,35 млрд євро піде як пряма макрофінансова допомога, а ще близько 8,35 млрд євро надійдуть в межах механізму Ukraine Facility.

Також вказується, що меморандум деталізує порядок виплат бюджетної підтримки. Ці виплати надійдуть трьома траншами у 3,2 млрд, 3,7 млрд та 1,45 млрд євро.

Нагадаємо, у квітні Євросоюз остаточно схвалив надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Гроші спрямують на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, а також на підготовку до наступної зими енергетики та критичної інфраструктури.