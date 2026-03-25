Верховная Рада приняла закон о подготовке учеников и студентов к национальному сопротивлению.

Закон про підготовку учнів та студентів до національного спротиву ухвалила Верховна Рада.

У вівторок, 25 березня, народні депутати 263 голосами проголосувала законопроект № 13347 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву». Про це повідомляється на сайті парламенту.

Закон передбачає, що тепер школярі та студенти проходитимуть спеціальну підготовку незалежно від статі. У навчальних закладах запровадять нову дисципліну «Основи національного спротиву», а предмет «Захист України» оновлять та удосконалять.

Також передбачається створення в Україні спеціальних центрів, де молодь проходитиме практичні заняття зі стрільби та інших курсів. Зокрема, заняття проходитимуть на стрільбищах, інтерактивних тренажерах, а також полігонах Збройних сил України.

Альтернативне навчання передбачено законом для осіб, які з релігійних причин не можуть використовувати зброю. Від практики також звільнили людей з інвалідністю та непрацездатних громадян.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, який у межах ініціативи Європейського Союзу «Шляхи солідарності» дозволять залучити 230 млн євро для ремонту українських доріг.