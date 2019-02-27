Запчасти для техники ВСУ советского образца волонтеры и предприниматели поставляют из РФ контрабандой - Луценко / Фото: wikimedia

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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что часть деталей для украинской техники, унаследованной со времен СССР, привозят контрабандой из России. Об этом глава Генпрокуратуры сказал во время сегодняшнего брифинга в ответ на обнародованное накануне журналистское расследование о коррупции в «Укроборонпроме».

По словам генпрокурора, продажа военной техники до 2014 года усложнила ремонт боевой техники, поскольку значительное числа узлов и агрегатов производится исключительно на территории России. В свою очередь, для воспроизведения производства отдельных деталей и агрегатов советских образцов техники требуются миллиардные капиталовложения.

«Ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский ОПК получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их из Российской Федерации», — сказал Луценко.

Вместе с тем он считает неприемлемым и аморальным «грубую наживу на таком бизнесе».

Луценко утверждает, что Генеральная прокуратура еще с 2016 года ведет следствие относительно многих поставщиков, работающих с предприятиями оборонного комплекса.

«Предприятия военного комплекса, а также завод „Кузница на Рыбацком“, которая готовила определенные изделия для предприятий оборонпрома получали от „Оптимумспецдеталь“ продукцию в основном происхождением из страны агрессора, которая была доставлена в неустановленный следствием способ», — сказал генпрокурор.

Генпрокурор отметил, что из России поставлялось «реальное железо», которое использовалось для ремонта военной техники.

Напомним, недавно было опубликовано расследование журналистов проекта «Наші гроші» «Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)», в котором утверждается, что деньги оборонных предприятий разворовываются, а чиновники получали откаты с поставок военной техники.

Как указано в расследовании, в начале российско-украинской войны группа молодых людей вступила в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали запчасти к военной технике у российских контрабандистов и на складах украинской армии, накручивали цены в разы и по сговору с «Укроборонпромом» продавали на заводы. В состав этой группы якобы входят первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков и главы оборонных структур различных уровней. Сделками в основном занималась подставная компания ООО «Оптимумспецдеталь».