Меньше 10% украинских БпЛА могут пробить российскую оборону, пишет AP. Фото:

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Ракурс

Україна активізувала кампанію ударів на великі відстані всередині Росії та на окупованих територіях України.

Українські удари були спрямовані на підрив ідеї про те, що РФ може дозволити собі «просто дозволити війні тривати». Наразі невідомо, чи здатні ці зусилля привести до успіху, адже, за даними аналітиків, поки що менше 10% українських ракет і БпЛА здатні пробити російську ППО. Про це заявив старший науковий співробітник лондонського аналітичного центру RUSI Джек Вотлінг, передає Associated Press.

Видання пише що, деякі удари Сил оборони могли призвести до мінімальних або навіть нульових збитків.

У травні та червні Україна заявила про нанесення ударів по кількох об'єктах супутникової, розвідувальної або радіотехнічної розвідки в Росії, однак супутникові знімки, проаналізовані AP, не показали серйозних пошкоджень, — йдеться у статті.

Також вказується, що Україна подвоїла виробництво, випускаючи дедалі більшу кількість озброєння, проте, як і раніше, не може виробляти стільки ракет, скільки їй потрібно. Зазначається, що для подолання російської ППО та забезпечення проходу ракети Україні необхідно запустити сотні безпілотників. Також видання вказує, що ракета «Фламінго» все ще не така точна, як їхні західні аналоги.

Це дорогий і трудомісткий спосіб ведення війни, оскільки, за словами Вотлінга, лише 5−9% випущених Україною ракет долають російську ППО, — пише АР.

Нагадаємо, 27 лютого компанія Fire Point показала випробування балістичної ракети FP-7. Заявлялося, що ракета FP-7 може вражати цілі на відстані до 200 км. Вона розвиває максимальну швидкість 1 тис. 500 м/с і має кругове відхилення в 14 м. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

Джерело: Associated Press