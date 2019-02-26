Журналисты провели двухлетнее расследование о коррупции на "Укроборонпроме", фото — opk.com.ua

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Журналисты проекта «Наши деньги» с Денисом Бигусом"" рассказали о тайной переписке окружения президента Петра Порошенко, суммах откатов и схемах хищения миллионов в оборонке, российской контрабанде и отмывании денег с участием сына одного из самых влиятельных чиновников «Укроборонпрома».

Журналисты BIHUS info провели двухлетнее расследование и утверждают, что деньги оборонных предприятий в Украине разворовываются, а чиновники получали откаты за поставки военной техники.

Сюжет называется «Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)». Руководитель проекта Денис Бигус 26 февраля в Фейсбук заявил, что со временем в сети выйдут другие части расследования.

Как отмечается в сюжете, в начале российско-украинской войны группа молодых предпринимателей вступила в сговор с чиновниками. Они скупали запчасти к военной технике у российских контрабандистов и на складах украинской армии, накручивали цены в разы и по сговору с государственным предприятием «Укроборонпром» продавали на его заводы.

По утверждению расследователей, в группу входят первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков и руководители оборонных структур различных уровней.

Журналисты продемонстрировали такую ​​схему:

Группа быстро стала привилегированным поставщиком государственных заводов и получила контракты на сотни миллионов гривен. Центром сделок стала подставная компания ООО «Оптимумспецдеталь». Полученные деньги переводили в наличные, тратя на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Олег Гладковский отрицает причастность к указанной компании.

Напомним, что сегодня президент Порошенко заявил, что угроза полномасштабной войны с Россией вполне реальна, а РФ никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем.