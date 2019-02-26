Россия стянула к границе с Украиной большую военную группировку, фото — Народная правда

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Россия никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем, а угроза полномасштабной войны вполне реальна.

Об этом 26 февраля заявил президент Петр Порошенко по случаю пятилетия с начала агрессии РФ против Украины. На встрече с руководством ВСУ он напомнил о военных приготовлениях РФ вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму, милитаризации Черноморского региона.

«В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тыс. военнослужащих. Формируются и развиваются ракетные части, оснащенные „Искандерами“», — написал глава государства в Твиттере.

На Юго-Западном стратегическом направлении 8-я общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование «Запад» в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО.

В связи с этими приготовлениями президент объяснил тактику Украине на сдерживание агрессии РФ. По мнению Порошенко, речь идет прежде всего об адекватной подготовке украинских Вооруженных сил.

В частности, Украина начинает в 2019 году серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи».

Происходит модернизация реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч». Завершилось испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов «Куб» и «Тор». Начат серийный выпуск модернизированных танков Т-64, новых бронетранспортеров БТР-3, БТР-4, модернизированных боевых машин пехоты БМП-1, осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П».