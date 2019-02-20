«Укроборонпром» в этом году начинает серийное производство ракетных систем «Верба» и «Ольха» (ФОТО)

Комплекс «Ольха». Фото: Википедия

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В Укриане начинается серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и ракетного комплекса «Ольха».

Государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод» в 2019 году начинает серийное производство этих систем. Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Систему «Верба» разработали специалисты ГП «Харьковское конструкторское бюро им. А.А. Морозова». Благодаря цифровым системам экипаж может управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут.

Также в этом году в Шепетовке производить и пусковую установку реактивной системы «Ольха», которую разработали специалисты конструкторского бюро «Луч». По информации оружейников «Ольха» -дальнобойное высокоточное ракетное вооружение, позволяющее уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью. Одним залпом можно выпустить по позициям врага 12 ракет калибром 300-мм.

Напомним, в 2018 году киевское конструкторское бюро «Луч» наладило серийное производство ракетных комплексов «Стугна-П», «Корсар» и «Барьер», которые уже используют украинские военные.