В ГФС рассказали, сколько средств бюджет получил от растаможивания «евроблях»

Льготное растаможивание «евроблях» в Украине завершается 22 февраля, фото: olx.ua

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С ноября прошлого года в Украине растаможили почти 124 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

В результате в бюджет поступили средства на общую сумму 4,481 млрд грн. Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий, сообщает агентство «РБК-Украина».

Чиновник отметил, что это дополнительная сумма к поступлениям от растаможивания «евроблях», то есть автомобилей, которые находились на территории Украины на момент принятия Радой закона о льготном растаможивании.

Последний день льготного растаможивания «евроблях» — 22 февраля. По словам Кривицкого, в этот день все таможни ДФС будут работать до окончания суток, сообщает «Громадське».

То есть, будет оформлена растаможка для всех граждан, кто успеет подать соответствующие документы до 24.00, даже если фактически оформление уже будет происходить в течение следующих дней.

Напомним, первая растаможка «евробляхи» на льготных условиях состоялась 27 ноября 2018 года на черновицкой таможне. Тогда за 49 тыс. 300 грн гражданин Украины растаможил автомобиль Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией.