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Ракурс
Путин. Фото: Крым. Реалии

Путин угрожает ЕС зеркальными мерами в случае размещения ракет США (ФОТО, ВИДЕО)

20 фев 2019, 15:05
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал принять зеркальные и асимметричные меры в ответ на размещение американских ракет в странах Европы.

Путин сыпал угрозами во время своего послания Федеральному собранию. Мероприятие транслировали росСМИ.

«Россия будет вынуждена создавать и развертывать виды вооружений, относительно тех территорий, где находятся центры принятия решений и применений угрожающих нам ракетных комплексов», — заявил глава Кремля.

Российский президент убеждал, что Москва не планирует размещать ракеты малой и средней дальности на территории Европы. При этом российские инженеры будут создавать новые виды вооружений, которые можно будет разместить и использовать не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где находятся центры принятия решений по применению ракетных ударов.

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Фото: Лентач

Напомним, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а российские конструкторы и инженеры начнут работать над созданием новых видов ракет.

Источник: Ракурс


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