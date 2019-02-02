Путин объявил о приостановлении участия РФ в ракетном договоре

Владимир Путин заявил, что РФ выходит из ракетного договора

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Россия прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Таким образом в Кремле отреагировали на выход Соединенных Штатов из этого договора. Об этом 2 февраля на встрече с главами Министерства иностранных дел и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу заявил российский президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, российские конструкторы и инженеры начнут работать над созданием новых видов ракет.

«Американские партнеры объявили о том, что они прекращают свое участие в договоре, и мы прекращаем. Они объявили о том, что занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — отметил Путин.

Хозяин Кремля добавил, что РФ будет размещать в зарубежных странах ракеты средней и малой дальности в том случае, если это будут делать и Соединенные Штаты Америки. Путин поручил Шойгу и Лаврову наблюдать за развитием событий.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты прекращают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2 февраля. Чиновник обвинил Россию в нарушении договора и сказал, что это препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

В НАТО поддержали решение Вашингтона о приостановке действия ракетного договора, поскольку Россия постоянно нарушала его положения. В Североатлантическом альянсе заверили, что не намерены размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.