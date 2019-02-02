Йенс Столтенберг. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n117627-nato-ne-budet-razmeschat-novye-yadernye-rakety-v-evrope-stoltenberg.html

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Ядерные ракеты наземного базирования в Европе не намерен размещать Североатлантический альянс.

В НАТО заверили, что такая реакция на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности не предусмотрена. Об этом в интервью ряда западных СМИ заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, 2 февраля сообщает DW.

«Нам не нужно подражать тому, что делает Россия», — рассказал он агентству Reuters.

В интервью немецкому телеканалу ZDF генсек уточнил, что у НАТО есть много других опций адекватного реагирования на действия Кремля.

По словам Столтенберга, сложно определить дислокацию российских ракет, поскольку они мобильны. Кроме того, они могут долететь до европейских городов.

Ранее сообщалось, что в НАТО поддержали решение Соединенных Штатов Америки о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2 февраля, поскольку Россия постоянно нарушала его положения.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты прекращают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2 февраля. Чиновник обвинил Россию в нарушении договора и сказал, что это препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.