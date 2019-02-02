Кандидат в президенты Богомолец попала в ДТП в Одессе: стали известны подробности аварии (ФОТО)

Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе. Фото: LIGA.net

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля кандидата в президенты Ольги Богомолец произошло в Одессе вечером, 1 февраля.

Внедорожник, в котором находился политик, столкнулся с легковушкой марки ВАЗ. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Предварительно установлено, что правила дорожного движения нарушил водитель джипа, это привело к столкновению с «Жигулями». Полицейские, работавшие на месте ДТП, составили на нарушителя административный протокол.

«Другая сторона претензий не имеет, а наоборот, почему-то вроде даже как довольны что попали в новости, или довольны компенсацией, которую, вероятно, получили», — отметил Форостяк.

Как пишет местное издание «Думская», авария произошла на углу улиц Канатная и Базарная. За рулем «Жигулей» находился военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Очевидец аварии рассказал, что дорожный инцидент был мало похож на аварию.

«Они притерлись, ну бывает такое», — отметил свидетель.

В штабе политика произошедшее пока не комментировали.

Напомним, 1 февраля в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись семь автомобилей. В результате масштабного ДТП остановилось движение на одной из самых оживленных транспортных магистралей столицы.