На трассе Киев-Одесса столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото: НПУ

https://racurs.ua/n214910-mikroavtobus-i-gruzovik-stolknulis-v-odesskoy-oblasti-est-pogibshie-i-postradavshie.html

Ракурс

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в Одеській області.

У четвер, 9 липня, поблизу села Одаї Ширяївської громади на трасі Київ-Одеса зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення. Про це повідомила поліція Одеської області.

Попередньо, в салоні буса були водій та 15 пасажирів. Наразі відомо про одну загиблу людину. Ще п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини аварії. Наразі рух авто у напрямку Одеси обмежений.

Згодом «Суспільне» з посиланням на медичного директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф поінформувало, що загинули двоє осіб, а семеро дістали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 2 липня у Рівненській області потяг зіткнувся з маршрутним автобусом. Локомотив протаранив маршрутне таксі на залізничному переїзді. Внаслідок ДТП четверо осіб загинули, а 13 дістали травми.

Джерело: «Суспільне»