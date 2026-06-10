На Закарпатье грузовик влетел в людей. Фото: НПУ

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Смертельна ДТП сталася у Виноградові Закарпатської області.

Аварія трапилася 10 червня на вулиці Кузьми Скрябіна — 47-річний водій вантажівки MAN з’їхав з дороги та в’їхав у групу людей, які саме вийшли з маршрутного автобуса. На місці загинула 53-річна жінка. Постраждали жінки віком 53, 54 та 72 років, яких госпіталізували. Про це поліція Закарпаття повідомила у Facebook.

Попередньо відомо, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія вантажівки. Він згодом помер у кареті швидкої.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Слідчі внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті особи) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавню у Солом’янському районі Києва сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до загибелі чотирьох осіб. Серед жертв — дитина.

Виявилося, що водій, який став винуватцем ДТП, водій 39 разів порушував ПДР, 18 з них — у 2025 році. У понеділок, 8 червня, суд взяв його під варту на 60 діб без права застави. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.