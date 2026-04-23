Автомобиль ТЦК сбил женщину во Львове, пострадавшая в больнице. Скриншот

https://racurs.ua/n213416-avto-tck-sbilo-jenschinu-vo-lvove-policiya-nachala-rassledovanie.html

Ракурс

Автомобіль працівників обласного ТЦК збив жінку у Львові.

У четвер, 23 квітня, службове авто ТЦК SsangYong Rexton наїхало на 57-річну місцеву жительку, яка хотіла перешкодити виїзду автівки з двору. Потерпіла наразі лікарні. Після скоєння ДТП військкоми втекли з місця події. Про це поліція Львівської області повідомила у соцмережах.

Правоохоронці, які були свідками збиття пішохода, наздогнали авто ТЦКшників. Вони встановили особу водія та запросили його у відділок. У поліції розпочали службове розслідування.

Львівський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на інцидент. Там заявили, що під час перевірки документів громадянин, який «перебував у розшуку», нібито почав чинити опір. На місці події перебувала його дружина, яка почала конфлікт та хотіла зачинити ворота двору.

В ТЦК стверджують, що на відео з місця події, яке поширюється в інтернеті, видно, що ДТП сталася через пішохода. Однак в установі не опублікували відео з боді-камер своїх співробітників, які повинні фіксувати на відео свою роботу.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що працівники ТЦК, після того, як наїхали на жінку, просто відтягнули потерпілу від авто та поїхали.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про те, що на Волині у розташованому під Луцьком селі Струмівка стався інцидент між представниками ТЦК та СП і громадянином. ТЦКшник скинув з даху чоловіка і впав сам. Згодом громадянина повезли у невідомому напрямку.