Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия столкновения поезда с автокраном во Львовской области, фото: ГСЧС

Столкновение поезда с автокраном во Львовской области — водитель умер по дороге в больницу (ФОТО)

1 мая 2026, 12:04
999

На Львівщині на залізничному переїзді у Стрийському районі сьогодні, 1 травня, водій автокрана виїхав на переїзд попри заборонні сигнали.

Внаслідок зіткнення з потягом на місці загинув машиніст, помічника машиніста та водія автокрана було госпіталізовано з тяжкими травмами. По дорозі в лікарню водій помер. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Через порушення правил дорожнього руху ця аварія забрала вже два життя, — наголошують у компанії. — Просимо всіх дотримуватися правил на залізничних переїздах! Жодних «встигну» чи «проскочу». Переїзд — не місце для експериментів. Поважайте життя інших людей.

Прес-служба ДСНС Львівщини повідомила, що інформація про зіткнення пасажирського потяга з автокраном поблизу села Гірне Стрийського району надійшла до рятувальників о 06.28.

Для деблокування тіла загиблого машиніста з понівеченого тепловоза довелося застосувати спеціальний інструмент.

Прес-служба поліції Львівщини повідомляє, що за кермом вантажного автомобіля КрАЗ, який зіткнувся з потягом, перебував, за попередніми даними, 64-річний житель Дрогобича.

Наслідки зіткнення потяга з автокраном на Львівщині, фото: ДСНС

Наслідки зіткнення потяга з автокраном на Львівщині, фото: поліція Львівщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров