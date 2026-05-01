Наслідки зіткнення потяга з автокраном на Львівщині, фото: ДСНС

На Львівщині на залізничному переїзді у Стрийському районі сьогодні, 1 травня, водій автокрана виїхав на переїзд попри заборонні сигнали.

Внаслідок зіткнення з потягом на місці загинув машиніст, помічника машиніста та водія автокрана було госпіталізовано з тяжкими травмами. По дорозі в лікарню водій помер. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Через порушення правил дорожнього руху ця аварія забрала вже два життя, — наголошують у компанії. — Просимо всіх дотримуватися правил на залізничних переїздах! Жодних «встигну» чи «проскочу». Переїзд — не місце для експериментів. Поважайте життя інших людей.

Прес-служба ДСНС Львівщини повідомила, що інформація про зіткнення пасажирського потяга з автокраном поблизу села Гірне Стрийського району надійшла до рятувальників о 06.28.

Для деблокування тіла загиблого машиніста з понівеченого тепловоза довелося застосувати спеціальний інструмент.

Прес-служба поліції Львівщини повідомляє, що за кермом вантажного автомобіля КрАЗ, який зіткнувся з потягом, перебував, за попередніми даними, 64-річний житель Дрогобича.