Наслідки зіткнення поїзда з автокраном на Львівщині, фото: «Укрзалізниця»

На Львівщині водій автокрана виїхав на переїзд попри заборонні сигнали — сталося зіткнення з поїздом, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це сьогодні, 1 травня, вранці повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Наш машиніст загинув на місці, — розповіли в компанії. — Помічник машиніста — у лікарні з тяжкими травмами. Також госпіталізовано водія автокрана. Пасажири не постраждали.

Зазначається, що загиблий машиніст — ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи.

Просимо всіх водіїв: дотримуйтесь правил на переїздах. Це питання життя, — наголошують в «Укрзалізниці».

Журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що інцидент стався з потягом «Київ-Ужгород» на залізничному переїзді в районі села Любинці, що поблизу Стрия. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.