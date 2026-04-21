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Ракурс
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на Львовщине. Фото:

Грузовик столкнулся с поездом на Львовщине — водитель скрылся с места происшествия

21 апр 2026, 17:24
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Аварія на залізниці Сталася у Львівській області у вівторок, 21 квітня.

Вантажний автомобіль виїхав на рейки під час роботи звукової та світлової сигналізації і зіштовхнувся з локомотивом поїзда № 64 «Перемишль — Київ». На щастя, ніхто не постраждав. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Вчергове необережність водія на регульованому залізничному переїзді ледь не призвела до трагедії, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії вантажівка дістала ушкодження, але вагони пасажирського потяга залишилися цілі. Водій автомобіля з місця події втік.

В «Укрзалізниці» просять всіх людей за кермом бути уважнішими на залізничних переїздах.

Нагадаємо, 2 квітня у Харківській області вантажний автомобіль зіштовхнувся з пасажирським поїздом «Харків — Полтава» на переїзді поблизу залізничної станції Коломак. Машиніст зумів екстрено загальмувати перед зіткненням і пом’якшити удар. Пасажири не постраждали, але постраждав водій машини.

Источник: Ракурс


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