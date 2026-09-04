Последствия ДТП в Одесской области, фото: Нацполиция

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На Одещині в одному із сіл Балтської громади вчора, 3 вересня, сталася ДПТ за участю працівника ТЦК.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Попередньо правоохоронці встановили: працівник РТЦК та СП, що проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, і покинув місце дорожньо-транспортної пригоди, — розповіли у поліції.

Зазначається, що дитина отримала тілесні ушкодження і була доправлена до лікарні.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили тілесні ушкодження) та ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу. Водія затримують у процесуальному порядку.

Слідство триває. Встановлюються повні обставини ДТП.

Видання «Думська» з посиланням на обласний департамент охорони здоров’я повідомляє, що хлопчика госпіталізували з множинними поверхневими травмами голови. Зараз він перебуває у дитячому відділенні, його стан оцінюють як легкий.

Розслідування розпочалося. А я з нетерпінням чекатиму на його результати. А якщо комусь воно стане нецікавим, я швидко це виправлю, — відреагував на цей інцидент у своєму Telegram-каналі очільник Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану нардеп Олексій Гончаренко.

Джерело: Нацполіція, «Думська», Олексій Гончаренко