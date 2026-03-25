ДТП с участием микроавтобуса ТЦК и пешехода произошло в Одессе. Фото:

https://racurs.ua/n212832-mikroavtobus-tck-sbil-pensionerku-v-odesse.html

Ракурс

Дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса ТЦК та пішохода сталася в Одесі.

Мікроавтобус ТЦК збив пенсіонерку в одному з районів міста. Відповідне відео сьогодні поширили місцеві Telegram-канали, які поінформували про наїзд. Одеський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вже оприлюднив офіційну позицію щодо інциденту в Facebook.

Там зазначили, що 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі сталася ДТП за участі транспортного засобу ТЦК й пішохода. На місці події працювали медики та поліцейські.

Постраждалу жінку госпіталізували до лікарні. Наразі встановлюються обставини події та ступінь відповідальності учасників дорожнього руху. В ТЦК призначили службову перевірку.

Забезпечується повне сприяння правоохоронним органам для встановлення об'єктивної істини за фактом події, — наголосили в військкоматі.

