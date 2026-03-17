Чоловік поранив ножем поліцейського та співробітника ТЦК в Миколаєві. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n212672-cholovik-poranyv-nojem-policeyskogo-ta-tckshnyka-v-mykolaievi.html

Ракурс

Напад на ТЦК та поліцію стався у Миколаєві під час проведення мобілізаційних заходів.

Сьогодні, 17 березня, під час перевірки документів чоловік завдав ножових поранень поліцейському та військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обох постраждалих госпіталізували, наразі їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївської області.

Правоохоронці кажуть, що наряд поліції та ТЦКшники намагалися перевірити документи у 33-річного місцевого жителя. Той начебто відмовився їх показати, а потім з ножем напав на групу силовиків. Правоохоронця та військкома він ударив у живіт та ногу.

Порушника вже затримали, а слідчі кваліфікували його дії за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від дев’яти до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Варто зауважити, що ні поліція, ні ТЦК не опублікували відео інциденту з нагрудних камер, на які вони зобов’язані фіксувати свої дії.

Нагадаємо, 9 березня в Івано-Франківській області місцевий мешканець поранив ножем двох співробітників ТЦК під час втечі. В одного діагностували колото-різані рани в область шиї, а в іншого — в руку та плече.