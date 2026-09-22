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Последствия российских ударов в Одесской области, фото: Одесская ОВА

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одесщины — возник масштабный пожар (ФОТО)

22 сен 2026, 14:07
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Російські загарбники завдали удари по цивільній інфраструктурі Одещини.

Внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа складських приміщень, обійшлося без постраждалих. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через значне задимлення фахівці провели заміри якості атмосферного повітря. За їх результатами, вміст хімічних речовин і продуктів горіння не перевищує допустимих норм. Загрози для населення немає, — додав він.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що ліквідація пожежі ускладнювалася загрозами повторних ударів.

Рятувальники працювали в надскладних умовах. Щойно вдавалося приборкати полум’я, знову лунала повітряна тривога. Вогнеборцям доводилося залишати місце роботи та йти в укриття, — розповіли у відомстві.

Источник: Ракурс


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