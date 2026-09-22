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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

ПВО сбила 186 целей в ночь на 22 сентября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

22 сен 2026, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня (з 18.00 21 вересня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил СЗУ.

Противник атакував Україну:

  • протикорабельними ракетами «Онікс» із Ростовської області РФ;
  • балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей РФ;
  • чотирма крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Каспійського моря;
  • вісьмома «Бандероль"/"Дань-Т» з повітряного простору Білгородської області РФ;
  • 212 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними) та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Міллерово, Шаталово, Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського і Чауда (Крим).

Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 186 цілей — одну крилату ракету «Калібр», вісім «Бандероль"/"Дань-Т», 177 БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Источник: Ракурс


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