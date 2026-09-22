Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня (з 18.00 21 вересня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил СЗУ.

Противник атакував Україну:

протикорабельними ракетами «Онікс» із Ростовської області РФ;

балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей РФ;

чотирма крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Каспійського моря;

вісьмома «Бандероль"/"Дань-Т» з повітряного простору Білгородської області РФ;

212 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними) та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Міллерово, Шаталово, Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського і Чауда (Крим).

Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00: