Россияне за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216364-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-230-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 1 млн 520 тис. 880 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 230 осіб. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 364 танки;

25 тис. 374 бойові броньовані машини;

50 тис. 184 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 151 одиницю РСЗВ;

1 тис. 663 одиниці засобів ППО;

442 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 720 наземних робототехнічних комплексів;

529 тис. 134 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 111 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

152 тис. 173 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 733 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 305 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 647 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 795 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Бачівськ, Уланове, Товстодубове, Кучерівка, Корчаківка та Андріївка. Крім того, ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Пустогород.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили, три артилерійські системи та один пункт управління противника.