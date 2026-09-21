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Сили оборони України уразили російську РЛС «Каста».

Українські підрозділи 20 вересня та в ніч на 21 вересня уразили низку важливих військових об'єктів противника. Зокрема, в районі населеного пункту Пікузи Донецької області було уражено радіолокаційну станцію «Каста». Про це Генеральний штаб Збройних сил України 21 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що РЛС «Каста-2Е2» (39Н6) — це мобільна РЛС для виявлення літаків, ракет і БпЛА на малих висотах. Дальність її роботи становить до 150 км, а орієнтовна вартість — від 60 млн дол.

Пункт управління БпЛА окупантів українські захисники уразили в районі Дніпроенергії Донецької області. А в районі Старого Хутора Бєлгородської області РФ було завдано удару по місцю зосередження живої сили ворога.

У Генштабі наголосили, що триває робота по ключових військових цілях противника триває.

Нагадаємо, у районі населеного пункту Новофедорівка на аеродромі Саки в Криму Сили оборони України уразили наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами «Оріон».