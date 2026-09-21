Правительство утвердило новые правила работы медицинских учреждений, фото: Николаевская ОВА

https://racurs.ua/n216358-kabmin-utverdil-novye-pravila-raboty-meduchrejdeniy-iz-za-vozdushnoy-ugrozy.html

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Нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози затвердив уряд.

Про це сьогодні, 21 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Згідно з ними:

за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів;

за червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів;

екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.