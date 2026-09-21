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Пожар на российском НПЗ, фото: социальные сети
45% мощностей российских НПЗ выведено из строя — Генштабhttps://racurs.ua/n216355-45-moschnostey-rossiyskih-npz-vyvedeno-iz-stroya-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України станом на сьогодні, 21 вересня, вивели з ладу понад 45% проектних потужностей російської нафтопереробки.
Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що у період з 14 по 20 вересня були уражені низка важливих об'єктів у РФ, зокрема:
- у ніч на 15 вересня уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк;
- у ніч на 17 вересня уражено НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. Потужність підприємства — близько 15 млн тонн нафти на рік. Уражено установку первинної переробки АВТ-3;
- 20 вересня уражено «Газпромнефть-Московский НПЗ» у Москві. Уражено установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.
Таким чином, станом на 21 вересня 2026 року, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки, — розповіли у Генштабі. — Як один з наслідків — у рф дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5.