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Пожар на российском НПЗ, фото: социальные сети

45% мощностей российских НПЗ выведено из строя — Генштаб

21 сен 2026, 19:04
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Сили оборони України станом на сьогодні, 21 вересня, вивели з ладу понад 45% проектних потужностей російської нафтопереробки.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що у період з 14 по 20 вересня були уражені низка важливих об'єктів у РФ, зокрема:

  • у ніч на 15 вересня уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк;
  • у ніч на 17 вересня уражено НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. Потужність підприємства — близько 15 млн тонн нафти на рік. Уражено установку первинної переробки АВТ-3;
  • 20 вересня уражено «Газпромнефть-Московский НПЗ» у Москві. Уражено установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.

Таким чином, станом на 21 вересня 2026 року, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки, — розповіли у Генштабі. — Як один з наслідків — у рф дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5.

Источник: Ракурс


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