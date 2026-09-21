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Последствия российского удара в Славянске, фото: ГСЧС
Российский беспилотник ударил по пятиэтажке в Славянске — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n216352-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-pyatietajke-v-slavyanske-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
У Слов’янську на Донеччині через удар російського дрона по п’ятиповерхівці загинув чоловік.
Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила прес-служба Донецької ОВА.
Один із ворожих дронів влучив у 5-поверховий житловий будинок. На 4 поверсі під зруйнованими конструкціями опинився заблокований чоловік. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та вилучили тіло загиблого, — розповіли у відомстві.
Роботи на місці влучання дрона завершені. Загалом із будинку розібрали 18 тонн пошкоджених будівельних конструкцій.