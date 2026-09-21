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Ракурс
Последствия российского удара в Славянске, фото: ГСЧС

Российский беспилотник ударил по пятиэтажке в Славянске — погиб человек (ФОТО)

21 сен 2026, 16:52
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У Слов’янську на Донеччині через удар російського дрона по п’ятиповерхівці загинув чоловік.

Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила прес-служба Донецької ОВА.

Один із ворожих дронів влучив у 5-поверховий житловий будинок. На 4 поверсі під зруйнованими конструкціями опинився заблокований чоловік. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та вилучили тіло загиблого, — розповіли у відомстві.

Роботи на місці влучання дрона завершені. Загалом із будинку розібрали 18 тонн пошкоджених будівельних конструкцій.

Наслідки російського удару у Слов’янську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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