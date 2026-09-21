На Гуляйпільському напрямку Сили оборони завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі противника.

Відповідне відео сьогодні, 21 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу ДШВ.

У районі населеного пункту Пологи українські військові зруйнували мости, які окупанти використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій у напрямку Оріхова, — вказано в описі відео.

Зазначається, що внаслідок ударів на цій ділянці фронту логістика ворога суттєво ускладнена:

Можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення — обмежені. Також зниження логістичної спроможності на маршрутах, які використовувалися для переміщення великогабаритної техніки, змусило противника активніше застосовувати мототехніку. Такі групи є більш уразливими для українських засобів ураження.