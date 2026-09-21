Пожежа на російському НПЗ, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n216355-45-potujnostey-rosiyskyh-npz-vyvedeno-z-ladu-genshtab.html

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Сили оборони України станом на сьогодні, 21 вересня, вивели з ладу понад 45% проектних потужностей російської нафтопереробки.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що у період з 14 по 20 вересня були уражені низка важливих об'єктів у РФ, зокрема:

у ніч на 15 вересня уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк;

у ніч на 17 вересня уражено НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. Потужність підприємства — близько 15 млн тонн нафти на рік. Уражено установку первинної переробки АВТ-3;

20 вересня уражено «Газпромнефть-Московский НПЗ» у Москві. Уражено установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.