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Россияне повредили целый ряд объектов в Запорожье, фото: Запорожская ОВА

50 объектов в Запорожье повреждены российской атакой (ФОТО)

21 сен 2026, 19:49
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В Олександрівському районі міста Запоріжжя внаслідок нічної російської атаки пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів.

Про це сьогодні, 21 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

Серед пошкоджених об'єктів:

  • 30 багатоповерхівок;
  • дев’ять приватних будинків;
  • дитячий садок;
  • понад десять нежитлових будівель та приміщень.

Дві багатоповерхівки зазнали значних руйнувань. У них 38 (!) квартир визнали непридатними для проживання, частину помешкань відключили від газу, електрики та води, — зазначила вона.

Зареєстровано 348 постраждалих мешканців. Трьох людей, які не можуть повернутися до своїх квартир, тимчасово поселили у приміщенні благодійного фонду «Артак».

У Запорізькій ОВА повідомляють, що внаслідок нічної російської атаки постраждали шестеро цивільних. Також російський удар пошкодив третій корпус Запорізького національного університету, який є об'єктом культурної спадщини.

Источник: Ракурс


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