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Россияне повредили целый ряд объектов в Запорожье, фото: Запорожская ОВА
50 объектов в Запорожье повреждены российской атакой (ФОТО)https://racurs.ua/n216356-50-obektov-v-zaporoje-povrejdeny-rossiyskoy-atakoy-foto.htmlРакурс
В Олександрівському районі міста Запоріжжя внаслідок нічної російської атаки пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів.
Про це сьогодні, 21 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.
Серед пошкоджених об'єктів:
- 30 багатоповерхівок;
- дев’ять приватних будинків;
- дитячий садок;
- понад десять нежитлових будівель та приміщень.
Дві багатоповерхівки зазнали значних руйнувань. У них 38 (!) квартир визнали непридатними для проживання, частину помешкань відключили від газу, електрики та води, — зазначила вона.
Зареєстровано 348 постраждалих мешканців. Трьох людей, які не можуть повернутися до своїх квартир, тимчасово поселили у приміщенні благодійного фонду «Артак».
У Запорізькій ОВА повідомляють, що внаслідок нічної російської атаки постраждали шестеро цивільних. Також російський удар пошкодив третій корпус Запорізького національного університету, який є об'єктом культурної спадщини.