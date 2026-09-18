Последствия атаки российских беспилотников в Запорожской области, фото: ГСЧС

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У Запоріжжя внаслідок атаки російських БпЛА зруйнований торгівельний комплекс.

Одну людину травмовано. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Атака спричинила масштабну пожежу — рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тис. кв. м.

Робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття, — зазначають у ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Т. в. о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі повідомив, атакований торговельний центр розташований на правобережній частині міста Запоріжжя. Удару було завдано пізно ввечері 17 вересня.

Загалом протягом минулої доби цілями росіян у Запоріжжі стали цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси та торговельні центри.