В Запорожье российской БпЛА разрушили торговый комплекс (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216310-v-zaporoje-rossiyskoy-bpla-razrushili-torgovyy-kompleks-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжя внаслідок атаки російських БпЛА зруйнований торгівельний комплекс.
Одну людину травмовано. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Атака спричинила масштабну пожежу — рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тис. кв. м.
Робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття, — зазначають у ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи завершені.
Т. в. о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі повідомив, атакований торговельний центр розташований на правобережній частині міста Запоріжжя. Удару було завдано пізно ввечері 17 вересня.
Загалом протягом минулої доби цілями росіян у Запоріжжі стали цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси та торговельні центри.