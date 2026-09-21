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Дефицит лекарства в Украине не ожидается, фото: PxHere

Лекарства в аптеках будут

21 сен 2026, 21:38
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Українцям не потрібно запасатися ліками.

Про це в інтервʼю LB.ua заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, коментуючи удари російської армії по складах, зокрема медичних

Ми гарантуємо, що навіть з обстрілами вирішуємо шляхи поставки лікарських засобів до аптек. Якщо там його (якогось препарату — ред.) сьогодні нема, то буде через день-три, — запевнив він.

За словами міністра, наразі проблем з поставками ліків немає, і держава спрощує умови для фармбізнесу, аби розосередити склади з ліками:

Ми диверсифікуємо ризики, спрощуємо умови, щоб компанії, які постачають, могли законтрактувати інші склади, а не тільки ті, які в них завжди були ліцензовані, щоб якомога більше ліків було розподілено по території, а не зберігалися в одному чи двох складах на території України.

Він додав, що є сформований «певний медичний кошик» у медзакладах.

Джерело: LB.ua


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