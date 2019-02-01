ДТП с участием семи авто парализовало движение в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабное ДТП в Киеве, фото — ТСН

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Racurs.ua

В Киеве на бульваре Дружбы народов 1 февраля столкнулись семь автомобилей. В результате масштабного ДТП остановилось движение на одной из самых оживленных транспортных магистралей столицы.

Видео с регистратора одной из машин, водитель которой стал свидетелем аварии, обнародовал «Киев оперативный» в Фейсбук.

Сначала на бульваре столкнулись два автомобиля. Водитель еще одного пытался объехать место ДТП, но получил удар сзади от следующего автомобиля. Удар откинул первое авто на встречную полосу и по принципу домино в ДТП попали в общем семь машин.

Пострадавших в аварии нет, но она вызвала гигантские пробки на бульваре Леси Украинки. Некоторое время по магистрали можно было проехать только по одной полосе, хотя бульвар рассчитан на восемь.

Согласно данным карт Google, пробка образовалась в обе стороны — с левого берега Днепра на правый и наоборот. Кое-где водители пытаются объехать аварию по тротуару.

Напомним, что вечером 31 января масштабное ДТП произошло в Шевченковском районе Киева. Возле цирка, на площади Победы, разбились пять автомобилей, погибла пассажирка одного из них.