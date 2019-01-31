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Ракурс
Масштабное ДТП произошло в центре Киева, фото — "Вартові Еспресо"

В масштабном ДТП в центре Киева разбились пять машин, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

31 янв 2019, 21:43
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В центре Киева произошло масштабное ДТП со смертельным исходом. На площади Победы вечером 31 января столкнулись сразу пять машин.

В ДТП попали Skoda Octavia, Mazda, Daewoo Nexia, Audi А6 и Toyota Prado 150, сообщают «Вартові Еспресо».

Масштабное ДТП в центре Киева

В аварии пострадали три человека. В больнице от полученных травм скончалась 47-летняя пассажирка Mazda. Именно этот автомобиль пострадал больше других, ведь в результате столкновения он вспыхнул. Пожар тушили спасатели.

В результате ДТП образовалась пробка от политехнического университета в сторону Крещатика.

Масштабное ДТП в центре Киева

Сегодня «Ракурс» сообщал о жутком ДТП в Одесской области. На трассе Одесса-Измаил столкнулись три транспортных средства. В результате столкновения легковушки с маршруткой пострадали 14 человек, одна женщина погибла.

Источник: Ракурс


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