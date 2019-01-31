Маршрутка попала в ужасную аварию в Одесской области: погибла женщина, 14 человек пострадали (ВИДЕО)

Место ДТП. Фото: Нацполиция

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Racurs.ua

ДТП в Одесской области произошло на трассе Одесса-Измаил. Вблизи села Николаевка 31 января столкнулись три транспортных средства.

В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси сообщением «Килия-Одесса» пострадали 14 человек, одна женщина погибла. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

По информации местного издания «Думская», участниками ДТП стали маршрутное такси, легковой автомобиль BMW (БМВ) и мотоцикл. Предварительно установлено, что виновником аварии был водитель легковушки на иностранной регистрации.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, накануне смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Одесской области на автодороге Одесса-Овидиополь возле Гребного канала. Жертвами аварии стали два работника полиции.