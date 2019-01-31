Попугай в полиции: в Киеве правоохранители взяли на работу спасенного розеллу (ВИДЕО)

Попугай в полиции. Фото: Zoo-Dom.Com.Ua

https://racurs.ua/n117548-popugay-v-policii-v-kieve-policeyskie-vzyali-na-rabotu-spasennogo-rozellu-video.html

Racurs.ua

В Киеве в Святошинское райуправление полиции взяли на работу попугая. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Едва живую птицу полицейские нашли в квартире рядом с умершим одиноким хозяином. Попугай пять дней сидел в клетке в холодной квартире без воды, еды и света. Полицейские решили забрать птицу себе. Его накормили и поставили ему клетку в одном из кабинетов. Назвали попугая Русик.

Полицейские не знали, какой породы попугай, но быстро нашли в интернете информацию: оказалось, что это розелла. Эти птицы родом из Австралии.

Русику нравится его новое жилье и друзья. Он уже научился копировать свист и сирену, а также танцевать под музыку. Сейчас он отращивает свой хвост, который выпал, вероятно, от пережитого стресса.

</ iframe> <p> Попугай очень боится оставаться один, пожалуй, он навсегда запомнил те ужасные одинокие дни, когда он чуть не умер. Но дежурства у полицейских суточные, поэтому в кабинете рядом с птицей почти постоянно находится кто-то из людей.</p> <p> Напомним, как в Киеве попугай-нелегал «эмигрировал» в посольство США.</p>

Попугай очень боится оставаться один, пожалуй, он навсегда запомнил те одинокие дни, когда он чуть не умер. Но дежурства у полицейских суточные, поэтому в кабинете рядом с птицей практически постоянно находится кто-то из людей.

Напомним, как в Киеве попугай-нелегал «эмигрировал» в посольство США.