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Попугай в полиции. Фото: Zoo-Dom.Com.Ua
Попугай в полиции: в Киеве правоохранители взяли на работу спасенного розеллу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117548-popugay-v-policii-v-kieve-policeyskie-vzyali-na-rabotu-spasennogo-rozellu-video.htmlRacurs.ua
В Киеве в Святошинское райуправление полиции взяли на работу попугая. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Едва живую птицу полицейские нашли в квартире рядом с умершим одиноким хозяином. Попугай пять дней сидел в клетке в холодной квартире без воды, еды и света. Полицейские решили забрать птицу себе. Его накормили и поставили ему клетку в одном из кабинетов. Назвали попугая Русик.
Полицейские не знали, какой породы попугай, но быстро нашли в интернете информацию: оказалось, что это розелла. Эти птицы родом из Австралии.
Русику нравится его новое жилье и друзья. Он уже научился копировать свист и сирену, а также танцевать под музыку. Сейчас он отращивает свой хвост, который выпал, вероятно, от пережитого стресса.
Попугай очень боится оставаться один, пожалуй, он навсегда запомнил те одинокие дни, когда он чуть не умер. Но дежурства у полицейских суточные, поэтому в кабинете рядом с птицей практически постоянно находится кто-то из людей.
Напомним, как в Киеве попугай-нелегал «эмигрировал» в посольство США.