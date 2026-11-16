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Последствия ДТП в Кировоградской области, фото: Нацполиция
Автобус столкнулся с грузовиком на Кировоградище — погиб водитель, 14 раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n217452-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-na-kirovogradische-pogib-voditel-14-ranenyh-foto.htmlРакурс
У Кіровоградській області сьогодні, 16 листопада, близько 12.45 на перехресті автомобільної дороги М-30 «Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине» та вулиці Першої Виставкової у Кропивницькому районі сталося зіткнення автобусу та вантажівки зі смертельним наслідком.
Про це повідомляє прес-служба поліції Кіровоградщини.
За попередніми даними:
- водій маршрутного автобуса, який здійснював пасажирські перевезення за маршрутом «Кропивницький — Смоліне», рухаючись вулицею Першою Виставковою, не виконав вимогу дорожнього знака 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Scania з напівпричепом-цистерною Kassbohrer, що рухався автомобільною дорогою М-30;
- унаслідок зіткнення водій автобуса загинув на місці події. 14 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Обставини та причини ДТП встановлюються.