Последствия ДТП в Кировоградской области, фото: Нацполиция

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У Кіровоградській області сьогодні, 16 листопада, близько 12.45 на перехресті автомобільної дороги М-30 «Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине» та вулиці Першої Виставкової у Кропивницькому районі сталося зіткнення автобусу та вантажівки зі смертельним наслідком.

Про це повідомляє прес-служба поліції Кіровоградщини.

За попередніми даними:

водій маршрутного автобуса, який здійснював пасажирські перевезення за маршрутом «Кропивницький — Смоліне», рухаючись вулицею Першою Виставковою, не виконав вимогу дорожнього знака 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Scania з напівпричепом-цистерною Kassbohrer, що рухався автомобільною дорогою М-30;

унаслідок зіткнення водій автобуса загинув на місці події. 14 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Обставини та причини ДТП встановлюються.