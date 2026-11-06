ДТП во Львове 6 ноября, фото: Нацполиция

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У Львові на вулиці Гайдамацькій сьогодні, 6 листопада, близько 17.00 сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці:

відбулося зіткнення трамвая, яким керувала 61-річна водійка, та автомобіля Ford Mondeo під керуванням 25-річного водія;

після цього легковик у некерованому стані здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, а той за інерцією зіткнувся з пасажирським автобусом, яким керував 31-річний водій;

після цього автобус зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 50-річний водій, а мікроавтобус за інерцією здійснив зіткнення з автомобілем Citroen Berlingo, яким керував 60-річний водій.

Станом на 18.45 встановлено, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водійка трамвая, водій автомобіля Ford та пасажир автобуса. Їхні дані та діагнози уточнюють, — розповіли у поліції.

Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання правової кваліфікації події.