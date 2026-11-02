Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ДТП с лошадьми в Ровенской области, фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области международный автобус столкнулся с лошадьми — есть пострадавшие (ФОТО)

2 ноя 2026, 23:09
999

Рейсовий автобус сполученням Харків-Ахен (Німеччина), у салоні якого перебували 60 пасажирів, зіткнувся з двома кіньми, які раптово вибігли на дорогу. Є поранені люди, обидві тварини загинули на місці.

Подія сталася сьогодні, 2 листопада, близько 18.00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Старий Корець, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Унаслідок ДТП:

  • постраждав керманич транспортного засобу — житель Черкаської області. У нього медики попередньо діагностували рвану рану щоки та тупу травму живота. Чоловіка госпіталізували;
  • серед пасажирів травмувалася жителька Канади, 1974 року народження, якій в очі потрапили уламки скла. Жінку госпіталізували до лікарні.

Решту пасажирів пересадили на інший автобус.

Розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Наслідки ДТП з кіньми на Рівненщині, фото: поліція Рівненщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров