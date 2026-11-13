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Последствия российского удара по Ровно, фото: Ровенская ОВА

Россияне ударили по многоэтажке в Ровно — пострадали двое детей (ФОТО)

13 ноя 2026, 09:58
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Російський безпілотник в ніч на сьогодні, 13 листопада, вдарив по багатоповерхівці у Рівному.

Сталося загоряння у двох квартирах. Про це повідомляють прес-служби Рівненської ОВА та ДСНС.

Поранено шістьох людей, серед яких двоє дітей.

З осель евакуювали 42 мешканців.

Пожежу вже ліквідовано, роботу рятувальників на місці події завершено.

Крім того, у Здолбунові на Рівненщині внаслідок атаки сталося загорання гаража та автівки. Інформація про потерпілих наразі не надходила.

Наслідки російського удару по Рівному, фото: Рівненська ОВА

Источник: Ракурс


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