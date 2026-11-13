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Наслідки російського удару по Рівному, фото: Рівненська ОВА
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Рівному — постраждали двоє дітей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217404-rosiyany-vdaryly-po-bagatopoverhivci-u-rivnomu-postrajdaly-dvoie-ditey-foto.htmlРакурс
Російський безпілотник в ніч на сьогодні, 13 листопада, вдарив по багатоповерхівці у Рівному.
Сталося загоряння у двох квартирах. Про це повідомляють прес-служби Рівненської ОВА та ДСНС.
Поранено шістьох людей, серед яких двоє дітей.
З осель евакуювали 42 мешканців.
Пожежу вже ліквідовано, роботу рятувальників на місці події завершено.
Крім того, у Здолбунові на Рівненщині внаслідок атаки сталося загорання гаража та автівки. Інформація про потерпілих наразі не надходила.