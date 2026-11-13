Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Рівному, фото: Рівненська ОВА

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Рівному — постраждали двоє дітей (ФОТО)

13 лис 2026, 09:58
999

Російський безпілотник в ніч на сьогодні, 13 листопада, вдарив по багатоповерхівці у Рівному.

Сталося загоряння у двох квартирах. Про це повідомляють прес-служби Рівненської ОВА та ДСНС.

Поранено шістьох людей, серед яких двоє дітей.

З осель евакуювали 42 мешканців.

Пожежу вже ліквідовано, роботу рятувальників на місці події завершено.

Крім того, у Здолбунові на Рівненщині внаслідок атаки сталося загорання гаража та автівки. Інформація про потерпілих наразі не надходила.

Наслідки російського удару по Рівному, фото: Рівненська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів