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Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
117 БпЛА атакували Україну в ніч на 13 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217401-117-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-13-lystopada-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 листопада (з 18.00 12 листопада) атакували Україну загалом 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Шаталово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 07.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
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