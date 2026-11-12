Російські ракети вдарили по нафтогазовому об'єкту на Чернігівщині

Російські загарбники сьогодні, 12 листопада, вдень завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об'єкту «Групи Нафтогаз» на Чернігівщині.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Внаслідок атаки:

Це чергова цілеспрямована атака росії на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими. Найголовніше, що вдалося вберегти життя людей, — наголосив на свої Фейсбук-сторінці в. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.