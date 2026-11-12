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Ракурс
Росіяни атакували нафтогазовий об’єкт на Чернігівщині, фото: «Нафтогаз»

Російські ракети вдарили по нафтогазовому об'єкту на Чернігівщині

12 лис 2026, 21:19
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Російські загарбники сьогодні, 12 листопада, вдень завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об'єкту «Групи Нафтогаз» на Чернігівщині.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Внаслідок атаки:

  • виробничий майданчик зазнав значних руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання;
  • оцінити масштаби пошкоджень стане можливо, коли дозволить безпекова ситуація;
  • постраждалих немає - на момент удару всі працівники перебували в укритті.

Це чергова цілеспрямована атака росії на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими. Найголовніше, що вдалося вберегти життя людей, — наголосив на свої Фейсбук-сторінці в. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Джерело: Ракурс


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