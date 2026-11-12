Российские ракеты ударили по нефтегазовому объекту в Черниговской области

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Россияне атаковали нефтегазовый объект в Черниговской области, фото: «Нафтогаз»
Российские ракеты ударили по нефтегазовому объекту в Черниговской областиhttps://racurs.ua/n217398-rossiyskie-rakety-udarili-po-neftegazovomu-obektu-v-chernigovskoy-oblasti.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 листопада, вдень завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об'єкту «Групи Нафтогаз» на Чернігівщині.
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
Внаслідок атаки:
- виробничий майданчик зазнав значних руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання;
- оцінити масштаби пошкоджень стане можливо, коли дозволить безпекова ситуація;
- постраждалих немає - на момент удару всі працівники перебували в укритті.
Це чергова цілеспрямована атака росії на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими. Найголовніше, що вдалося вберегти життя людей, — наголосив на свої Фейсбук-сторінці в. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.