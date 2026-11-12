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Последствия российского удара по подстанции «Укрэнерго», видео скриншот

Вырва размером с дом — «Укрэнерго» показала последствия удара по подстанции (ВИДЕО)

12 ноя 2026, 17:24
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Російські загарбники у цьому році змінили тактику і значно посилили атаки по енергетиці.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго», яка опублікувала відео, котре показує вирву розміром з будинок, що утворилася після одного з сотень російських ударів по підстанціях.

Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах компанії реактивними дронами і балістикою. Повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт, — розповіли в компанії.

В «Укренерго» наголошують, що захисні споруди зменшують масштаб пошкоджень, але не можуть повністю зберегти обладнання під час таких ударів.

Попри все, тримаємо баланс в енергосистемі та відновлюємо пошкоджене. Наші ремонтні бригади працюють цілодобово — у негоду й під загрозою повторних атак, щоб якнайшвидше відновити електропостачання українцям, — додали в компанії.

Источник: Ракурс


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